Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) 488 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, PMYO Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürekli güçlü olması gerektiğini ifade ederek, "Bizim geleceğe yönelik ümidimiz, bugünkü arkadaşlarımızdır. Mezun olan polis arkadaşlarımız, görevinizi ifa ederken aklınızdan çıkarmayacağınız yegane şeyin, bu aziz millete olan borcunuz ve vatana olan sadakatiniz olduğunu unutmayınız. Sadece devletin kanunlarına bağlı görev yapmanız gerekmektedir." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı Trafik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şenol Yaprak da Polis Akademisi olarak 2015 yılından itibaren emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu genç polisler ve amirleri yetiştirmeye başladıklarını aktardı.

Yaprak, 2015-2019 yılları arasında 13 bin 781 komiser yardımcısı, 92 bin 425 polis memuru ve 10 bin 18 bekçi olmak üzere 116 bin 224 alım yapıldığına dikkati çekerek, "Bunların 97 bin 611'i mezun olarak göreve başladı. Bugün bu kutsal göreve 488'i Kırıkkale PMYO'dan olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığımıza bağlı 5 PMYO'dan 2 bin 402 genç arkadaşımız daha katılmaktadır." dedi.