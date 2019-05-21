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Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunu başarıyla tamamlayan 48 aday mezun oldu

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO) 488 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, PMYO Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürekli güçlü olması gerektiğini ifade ederek, "Bizim geleceğe yönelik ümidimiz, bugünkü arkadaşlarımızdır. Mezun olan polis arkadaşlarımız, görevinizi ifa ederken aklınızdan çıkarmayacağınız yegane şeyin, bu aziz millete olan borcunuz ve vatana olan sadakatiniz olduğunu unutmayınız. Sadece devletin kanunlarına bağlı görev yapmanız gerekmektedir." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı Trafik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şenol Yaprak da Polis Akademisi olarak 2015 yılından itibaren emniyet teşkilatının ihtiyaç duyduğu genç polisler ve amirleri yetiştirmeye başladıklarını aktardı.

Yaprak, 2015-2019 yılları arasında 13 bin 781 komiser yardımcısı, 92 bin 425 polis memuru ve 10 bin 18 bekçi olmak üzere 116 bin 224 alım yapıldığına dikkati çekerek, "Bunların 97 bin 611'i mezun olarak göreve başladı. Bugün bu kutsal göreve 488'i Kırıkkale PMYO'dan olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığımıza bağlı 5 PMYO'dan 2 bin 402 genç arkadaşımız daha katılmaktadır." dedi.

Kırıkkale PMYO Müdürü Selçuk Doğuş ise ailelerin heyecanını yürekten paylaştığını belirterek, gençlerin artık zalimlerin ve hainlerin korktuğu, mazlumların ve mağdurların ise arkalarından dua ettiği yiğitler olduğunu vurguladı.

Mezun polislerin, ülkenin geleceğinin huzuru ve teminatı olduğunu dile getiren Doğuş, pırıl pırıl evlatları yetiştiren ve devletine hizmet etmeye adayan velilere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kırıkkale PMYO 10. dönem birincisi Yusuf Furkan Eller, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Sezer, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Törene, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve aileler katıldı.

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