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KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Kırıkkale seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale seçim sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Pazar günü Kırıkkale'nin Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerindeki seçmenler sandığa gidip oy kullanacaklar. Peki, Kırıkkale seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Kırıkkale seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz...

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Kırıkkale seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

Kırıkkale seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayımda sona gelindi. Seçim yasaklarının kalkmasıyla Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. Merkez seçim sonuçları, Bahşılı seçim sonuçları, Balışeyh seçim sonuçları, Çelebi seçim sonuçları, Delice seçim sonuçları, Karakeçili seçim sonuçları, Keskin seçim sonuçları, Sulakyurt seçim sonuçları ve Yahşihan seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Kırıkkale seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Kırıkkale seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Kırıkkale seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde yaşayan vatandaşlar sonuçları yakından takip edecek.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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