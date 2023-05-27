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  4. KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırıkkale ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırıkkale ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da

27.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale seçim sonuçları ve oy oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için geri sayım başladı. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanmak için yarın yeniden sandık başına gidecekler. Oy verme işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının sona ermesinin ardından seçim sonuçları il il açıklanmaya başlandı. Kırıkkale 2. tur Cumhurbaşkanlığı oy oranları ve seçim sonuçları Mynet.com'da anbean yayınlanacak.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırıkkale ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da

Kırıkkale 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yarın bir kez daha sandık başına gidecek ve oylarını kullanacaklar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları il il olarak açıklanmaya başlanacaı.

Kırıkkale'nin ilçeleri olan Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

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