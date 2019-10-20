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Kırıkkale uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığına 17 bin dönümlük arazi tahsis edilen uluslararası eğitimlerin de yapılacağı Jandarma Eğitim Birliğinin proje ihalesinin yayınlandığını duyuran Orgeneral Çetin, "Kırıkkale’de jandarma olarak çeşitli yatırımlar yapacağız.

Kırıkkale uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacak

Jandarma Genel Komutanlığına 17 bin dönümlük arazi tahsis edilen uluslararası eğitimlerin de yapılacağı Jandarma Eğitim Birliğinin proje ihalesinin yayınlandığını duyuran Orgeneral Çetin, "Kırıkkale’de jandarma olarak çeşitli yatırımlar yapacağız. Eğitim Birliği Mühimmat Depo Komutanlığını Kırıkkale’ye taşıyoruz" dedi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette Jandarma Eğitim Birliğinin ve Mühimmat Depo Komutanlığının Kırıkkale’ye taşınacağını ifade ederek, "Kırıkkale’de jandarma olarak çeşitli yatırımlar yapacağız. Jandarma Eğitim Birliğini ve Mühimmat Depo Komutanlığını Kırıkkale’ye taşıyoruz. Valimiz Yunus Sezer ve Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’nın girişimleri sonucunda bu yatırımı gerçekleştirme kararı aldık. Başkanımız 17 bin dönüm arazi buldu ve tahsisini gerçekleştirdi. Bu yatırımlar Kırıkkale’ye güç katacak. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Jandarma teşkilatı Kırıkkale’de uluslararası eğitimlere de ev sahipliği yapacak" dedi.
Başkan Saygılı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’i Kırıkkale’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Kırıkkale uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacak

Kırıkkale uluslararası eğitimlere ev sahipliği yapacak

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