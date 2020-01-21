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  4. Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama

Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesinden bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına yalanlama

Kırıkkale Üniversitesinden, göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili "sağlık skandalı", "hastalar görme yeteneğini kaybetti" şeklinde doğru olmayan iddiaların yer aldığı belirtildi. Habere konu olan ilacın Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı aktarılan açıklamada, gözün sarı nokta hastalıkları ile şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanıldığı ifade edildi. İlacın kamu hastanelerinde de bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilaç uygulanan bütün hastaların kör olduğu haberinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bu tür ilaçlarda ilaç reaksiyonu oluşabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyi. Diğerlerine de ulaşılmış ve gerekli tedavileri başlatılmıştır. Her olasılık üniversite hastanemizce göz önünde bulundurularak araştırılmakta olup, net sonuçlar elde edilene kadar şu an için ilaç uygulaması yapılmamaktadır. Ancak çeşitli hasta iddialarında olduğu gibi yanlış ilaç verme zaten söz konusu değildir. Endikasyonu Sosyal Güvenlik Kurumu, SUT tarafından net olarak tanımlanan ve belirtilen ilaç endikasyonları ışığında ilaç, göz hastalıkları hekimlerince uygulanmıştır."

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Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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