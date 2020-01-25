Kırıkkale Üniversitesinden, bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiasına ilişkin açıklama:

"Hastalara 17 Ocak'ta, ameliyathanede ve steril koşullar altında göz içine bevacizumab uygulaması yapılmıştır. Kontrolleri ise 18 Ocak'ta yapılmış ve takip edilmiştir. Hastaların bir kısmında aynı gün, bir kısmında ise ertesi gün göz ağrısı ve bulanık görme şikayetlerinin başlaması üzerine 19 Ocak'tan itibaren hastalara ulaşılmış, tedavileri planlanmış ve gerekli görülen 15 hasta diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. 2 hasta ise doğrudan Ankara’daki hastanelere başvurmuştur. 24 Ocak tarihi itibarıyla 7 hastanın gözünde bir sorun saptanmamış olup, takipleri devam etmektedir."

Öncesinde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, şeker hastalığına bağlı retina rahatsızlığı sebebiyle farklı derecelerde görme kaybı olan hastaların sağlık kurulu raporlarının Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından oluşturulan ve 28 Aralık 2018'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği esaslarına ve ilaç uygulama koşullarına bağlı kalınarak tedavilerinin planlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesinden, Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına ilişkin, Enfeksiyon Kontrol Komitesi gözetiminde hastalardan alınan örneklerin kültür sonuçlarında herhangi bir enfeksiyon ajanına rastlanmadığı açıklaması yapıldı.

Konuya gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Olayın geliştiği tarihten itibaren inceleme ve araştırma komisyonu kurularak detaylı araştırmalar başlatılmıştır. Araştırmalar kapsamında 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enfeksiyon Kontrol Komitesinin gözetiminde hastalardan alınan örneklerin kültür sonuçları beklenmiş olup, 24 Ocak 2020 tarihi itibarı ile herhangi bir enfeksiyon ajanı ürememiştir. Hastanenin sterilizasyon cihazları ve ameliyathaneye gönderilen setlerin sağlaması yapılmış ve koşullara uygun setlerin ameliyathaneye gönderildiği anlaşılmıştır. Ameliyathane içinde göz odasında alınan tüm örneklerde herhangi bir kontaminasyon ve üreme saptanmamıştır. Konuyla ilgili inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."

Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddia edilmiş, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

