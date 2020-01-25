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Kırıkkale Üniversitesinden ’yanlış iğne kör etti’ iddialarına ilişkin açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği’nde bir süredir tedavi gören 20’den fazla hastanın yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybettiği iddialarına ilişkin üniversiteden açıklama geldi.Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yaptığı açıklamada, 17 Ocak 2020 tarihinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 24 hastaya göz içi enjeksiyon adı verilen bir işlem uygulandığını bildirdi.

Kırıkkale Üniversitesinden ’yanlış iğne kör etti’ iddialarına ilişkin açıklama

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği’nde bir süredir tedavi gören 20’den fazla hastanın yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybettiği iddialarına ilişkin üniversiteden açıklama geldi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yaptığı açıklamada, 17 Ocak 2020 tarihinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 24 hastaya göz içi enjeksiyon adı verilen bir işlem uygulandığını bildirdi. 28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği esaslarına ve ilaç uygulama koşullarına bağlı kalınarak tedavilerinin yapıldığı, öncesinde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ve şeker hastalığına bağlı retina hastalığı sebebiyle farklı derecelerde görme kaybı olan hastaların sağlık kurulu raporlarının Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından oluşturulduğu belirtildi.

"Göz içine bevacizumab uygulaması yapılmıştır"
Olayın geliştiği tarihten itibaren inceleme ve araştırma komisyonu kurularak detaylı araştırmalar başlatıldığı yönde gelen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:
"Hastalara 17 Ocak 2020 tarihinde, ameliyathanede ve steril koşullar altında göz içine bevacizumab uygulaması yapılmıştır. Kontrolleri ise 18 Ocak 2020 tarihinde yapılmış ve takip edilmiştir. Hastaların bir kısmında aynı gün bir kısmında ise ertesi gün göz ağrısı ve bulanık görme şikayetlerinin başlaması üzerine 19 Ocak 2020 tarihinden itibaren hastalara ulaşılmış, tedavileri planlanmış ve gerekli görülen 15 hasta diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. 2 hasta ise doğrudan Ankara’daki hastanelere başvurmuştur. 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle 7 hastanın gözünde bir sorun saptanmamış olup takipleri devam etmektedir".
Araştırmalar kapsamında 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enfeksiyon Kontrol Komitesinin gözetiminde hastalardan alınan örneklerin kültür sonuçları beklendiği, 24 Ocak 2020 tarihi itibarı ile herhangi bir enfeksiyon ajanı üremediği belirtildi.
Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtilirken, hastanenin sterilizasyon cihazları ve ameliyathaneye gönderilen setlerin sağlaması yapılmış ve koşullara uygun setlerin ameliyathaneye gönderildiği anlaşıldığı, ameliyathane içinde göz odasında alınan tüm örneklerde herhangi bir kontaminasyon ve üreme saptanmadığını ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale Üniversitesinden ’yanlış iğne kör etti’ iddialarına ilişkin açıklama

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