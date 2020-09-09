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Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi kararınca, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelindeki toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı

Sağlık Bakanlığı korona virüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı ile Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 Tedbirleri konulu ek genelge kapsamında, illerdeki toplu taşıma kuralları İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Meclislerine bırakılmıştı. Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi’de kent genelindeki toplu taşıma kurallarını duyurdu. Alınan karara göre, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği bildirildi.

"AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK"

Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle belirtilen açıklamada, "İl genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi vatandaşlarımızın istisnasız zorunlu olarak maske takmalarına, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına canlı müzik, kayıt dinletilmesi gibi her türlü yayın dahil hiçbir şartta izin verilmemesine, kolluk birimleri ve yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirleri almalarına kara verilmiştir" denildi.

(İHA)

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