HABER

Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.İlçelerde de etkili olan şiddetli yağışlardan biriside Sulakyurt ilçesinde yaşandı.

Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçelerde de etkili olan şiddetli yağışlardan biriside Sulakyurt ilçesinde yaşandı. Kırıkkale Valiliği, yağışların hafta boyunca devam edeceğini belirterek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.
Kırıkkale il genelinde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kırıkkale Valiliği, Sulakyurt’ta şiddetli yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı.
Sulakyurt ilçesindeki bilanço şu şekilde:
"Deredüzü, Ambardere, Yağbasan, İmamoğluçeşmesi, Koruköy, Akkuyu ve Çayoba köylerinde zarara yol açan yoğun yağışlar sonucunda İmamoğluçeşmesi köyünde evlerinde mahsur kalan 3 aile kurtarıldı. Hayvan otlatmaya gidip dönmediği ihbar edilen Muzaffer Uysal (80) yapılan arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. İlçe merkezinde bazı köprülerde hasar ve kısmi yol çökmesi yaşandı. Tarım arazileri bölgesel olarak su altında kaldı. Yollarda, çamur ve taş birikmesine bağlı kapanmanın yanı sıra dere taşması, köprü ve dere geçişlerinde hasar meydana geldi."
Can kaybı ve yaralanan vatandaşın olmadığını belirten Valilik, olayın hemen ardından İl Özel İdaresi, AFAD ve DSİ 56. Şube Müdürlüğüne ait araç ve ekipler Sulakyurt ilçesine yönlendirildiğini ve yağmur sonrasında ekipler, hasar tespit çalışmaları sürdürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildiğinden vatandaşlarımızın özellikle dere yatakları ve nehir kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki bilançoyu açıkladı

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Jandarma bayram tatili boyunca yaptığı denetimlerde 23 silah ele geçirdiJandarma bayram tatili boyunca yaptığı denetimlerde 23 silah ele geçirdi
İzmir'de, denizden erkek cesedi çıktıİzmir'de, denizden erkek cesedi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.