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Kırıkkale Valiliğinden ’dolandırıcılık’ uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valiliği, valilik adını kullanarak yardım talebinde bulunanları takibe aldı.Kırıkkale’de son günlerde kendisini valilik görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların, valilik ve birim müdürlerinin adını kullanıp çeşitli firma ve iş adamlarını arayarak özellikle engeliler için tekerlekli sandalye alımı gibi gerekçelerle para talebinde bulunan kişi ya da kişiler hakkında yakalanması için soruşturma başlatıldı.Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Valilik görevlilerimizin vatandaşlarımızı arayarak yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir.

Kırıkkale Valiliği, valilik adını kullanarak yardım talebinde bulunanları takibe aldı.
Kırıkkale’de son günlerde kendisini valilik görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların, valilik ve birim müdürlerinin adını kullanıp çeşitli firma ve iş adamlarını arayarak özellikle engeliler için tekerlekli sandalye alımı gibi gerekçelerle para talebinde bulunan kişi ya da kişiler hakkında yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Valilik görevlilerimizin vatandaşlarımızı arayarak yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu yönde talepte bulunanlara itibar etmemeleri, kendilerini arayanları gecikmeksizin Valiliğimize, adli makamlara ve güvenlik güçlerine bildirmeleri ve bu konuda dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişimi hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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