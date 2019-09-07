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Kırıkkale Valiliğinden “düğünde yaralama” açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir düğünde yaşanan kavga sırasında tabanca ve pompalı tüfekle çevreye ateş açıp, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan 5 kişi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem, valilik tarafından ise köy muhtarı ve düğün sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Merkez ilçemiz Ahılı köyümüzde bir düğün sonrası ilerleyen saatlerde aşırı alkol alan iki grup arasında alkolün etkisiyle tartışma çıkmış, kavgaya karışanların rastgele ateş etmesi üzerine toplam 5 şahıs hafif şekilde yaralanmıştır.

Kırıkkale’de bir düğünde yaşanan kavga sırasında tabanca ve pompalı tüfekle çevreye ateş açıp, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan 5 kişi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem, valilik tarafından ise köy muhtarı ve düğün sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkez ilçemiz Ahılı köyümüzde bir düğün sonrası ilerleyen saatlerde aşırı alkol alan iki grup arasında alkolün etkisiyle tartışma çıkmış, kavgaya karışanların rastgele ateş etmesi üzerine toplam 5 şahıs hafif şekilde yaralanmıştır. İlçe Jandarma Komutanının emir komutasında jandarma devriyesi ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından olaya hemen müdahale edilmiş, olaya karışan toplam 5 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığımızca adli, düğün sahibi ve köy muhtarı hakkında ise Valiliğimizce idari işlem başlatılmıştır. Sorumsuzca davranışlarıyla ilimizin adına leke düşüren bu tür şahıslara asla müsamaha gösterilmeyecek ve benzeri olayların meydana gelmemesi için alınan idari ve kolluk tedbirleri gözden geçirilerek önlemler arttırılacaktır. Güzel ilimizin örnek uygulama ve projelerle gündeme gelmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen daha duyarlı davranarak bu tür olaylara müsaade etmeyelim, yaralanan ve giden her can bizim canımız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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