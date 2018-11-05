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Kırıkkale Valisi Sezer, göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Valiliği'ne atanan Yunus Sezer, il protokol üyeleri tarafından Valilik binası önünde karşılandı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Valiliği'ne atanan Yunus Sezer, il protokol üyeleri tarafından Valilik binası önünde karşılandı. Karşılamanın ardından Sezer görevine başladı. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaparken, son kararname ile Kırıkkale Valiliği'ne atanan Yunus Sezer, öğleden sonra kente geldi. Vali Sezer, Kırıkkale Valiliği önünde il protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı muhtarlar tarafından karşılandı. Vali Yunus Sezer, kendisini karşılayan yaklaşık 200 kişi ile tek tek tokalaştıktan sonra kalabalık ile Valilik önünde toplu fotoğraf çektirdi. 'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ' Ardından makamına geçen Vali Sezer, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ağır ama şerefli bir sorumluluk yüklendiğini ifade eden Vali Sezer, şunları söyledi: "Türkiye'nin önemli bir değişim ve dönüştüm içinde bulunduğu dönemi birlikte yaşıyoruz. Bir yandan Ortadoğu'da yaşanan terör, şiddet ve göç dalgasıyla mücadele ediyoruz, diğer yandan da bunların içerisinde yaşayan ve şubeleri olan PKK ve diğer terör örgütleriyle, içimize sızmış FETÖ ile ve uyuşturucu sorunuyla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber geleceğe ait önemli bir adım atıyoruz. Daha hızlı karar alan, modern, etkin ve vatandaş odaklı yönetim yapısına geçtik. Geleceğimize olan umutlarımızı artıran bu yapıya aziz milletimizin kararıyla geçmiş bulunuyoruz. Kırıkkale'nin, hemşehrilerimiz için zenginlik, huzur merkezi olması, ülkemiz içinde lokomotif, bir tarım ve sanayi merkezi olması için çalışacağız. Kırıkkale'nin bunu yapması için bir potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Yeni bir heyecanla bu vazifeyi üstlendim. Kırıkkale'de büyük bir sorun gözükmüyor. İnşallah hep beraber güzel bir Kırıkkale için gece gündüz demeden çalışacağız."

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