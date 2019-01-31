HABER

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, akaryakıt kalite kontrol numune deposunda meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama yaptı.Olay, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol numune deposunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, akaryakıt kalite kontrol numune deposunda meydana gelen ve 1 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Olay, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol numune deposunda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası depoda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sırasında içeride bulunan İsmail Sönmez (35) isimli bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri depodaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri depoda patlamanın olduğu depoda inceleme yaptı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Neyden kaynaklandığı belli değil ama patlama meydana geldi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İtfaiye ve AFAD ekibimiz olaya müdahale ettiler. Şu anda olay yeri kontrol altında bir sıkıntı yok ama bir işçimiz hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yangına müdahale ediliyor, çıkış anı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Raporda ortaya çıkacak” dedi.

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama

Kırıkkale Valisi Sezer’den akaryakıt deposundaki patlamayla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.