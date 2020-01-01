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  4. Kırıkkale ve Niğde'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale ve Niğde'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:01 | Son Güncelleme

Kırıkkale ve Niğde'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale ve Niğde'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğan Leyla ve Nuh Özbağ çifti ile Merve ve Murat Kuşçu'nun kız bebeklerine altın taktı.

Vali Sezer ve Saygılı, burada hastane çalışanlarına ve tedavi gören hastalara karanfil verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılını geride bıraktıklarını belirterek, güzel günlerin ve milletçe hüzün duydukları günlerinin olduğunu söyledi.

Türk milletinin yeni yılını kutlayan Sezer, 2020 yılının 2019 yılından her açıdan güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.

Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekipleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Sezer, ziyaretlerinde çalışan personele tatlı ikramında bulundu.

- Niğde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kız bebekleri 00.01'de dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilo 700 gram doğan bebeğe Zeynep adı verildi.

Anne Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Tarifsiz bir duygu yaşadığını belirten anne Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime 'Zeynep' adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu." dedi.

Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını aktardı.

- Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yılın son gününde hastaları ziyaret etti.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne tedavi olmak için gelenlere moral ziyaretinde bulunan Vali Günaydın, Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Milletvekili Tamer daha sonra buradaki hastalarla sohbet edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaret yılın son gününde doğan bir çocuğa altın takılmasının ardından sona erdi.

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