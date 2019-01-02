Kırıkkale YİH Kardiyoloji Servisi bölge illere de hizmet veriyor

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (YİH) Kardiyoloji Servisi, birçok kentte yapılamayan kalp pili ve elektrofizyolojik uygulamaları sayesinde Kırıkkale'nin yanı sıra bölge illerindeki hastalara da hizmet veriyor.

Kalp hastalarına kalıcı kalp pili takma ve ritim bozukluğunda yakma tedavisi olan elektrofizyolojik uygulama, hem teknik kapasite hem de tecrübe gerektiriyor. Bu nedenle her ilde bu imkan bulunmuyor ve hastalar genellikle büyük şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor.

Yüksek İhtisas Hastanesi, teknik kapasitesi ve tecrübeli doktorlarıyla kentteki hastaların yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa dağıtıyor. Hastanede yaklaşık iki yılda 100'ün üzerinde hastaya kalp pili takılarak, elektrofizyolojik tedavi uygulandı.

YİH kardiyoloji uzmanı Yunus Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalıcı kalp pilini birkaç hastalıktan dolayı hastalara taktıklarını söyledi.

Çelik, "Kalp ileti sistemlerinin bozulması ve yeteri kadar aktif çalışmaması dolayısıyla kalbin yavaşlamasını engellemek için taktığımız kalp pilleri var. Yine tehlikeli ölümcül aritmilerden korumak için taktığımız cihazlar var. Kalp yetmezliği hastalarında kalbin çalışma gücünü artıran cihazlarımız var. Her üç cihazı da kliniğimizde takmaktayız. Bunu yapacak tecrübe ve donanıma sahibiz." dedi.