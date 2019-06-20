HABER

Kırıkkale-Yozgat kara yolu trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Sel nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Kırıkkale-Yozgat kara yolundaki çalışmalar tamamlandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu tek yönlü ulaşıma kapatılan Kırıkkale-Yozgat kara yolu açıldı.

Çerikli beldesinde 3 gün önce yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan kara yolunda, ekiplerin temizleme ve yol düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Yozgat yönünden ulaşım sağlanan ancak Kırıkkale güzergahında trafiğin durdurulduğu yol, ulaşıma açıldı.

Delice'nin Çerikli beldesinde sağanak sele neden olmuş, Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle dolmuştu. Karayolları ekipleri, önceki gün yolun Yozgat tarafını temizleyerek trafiğe açmıştı.

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
69 yıl sonra Türkiye'ye gelen Raşel Kazes Arjantin'e döndü69 yıl sonra Türkiye'ye gelen Raşel Kazes Arjantin'e döndü
Geri dönüşümden kazandığı eşyalarla bir evi donattıGeri dönüşümden kazandığı eşyalarla bir evi donattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıldı Kara Yolu kırıkkale Kırıkkale-Yozgat trafik

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

Bu meslek herkesin hayalini süslüyor! İşte maaşı

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.