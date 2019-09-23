Kırıkkale’de 1 kamyon ve 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale D-200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. idaresindeki 19 ED 109 plakalı kamyon, sürücüsünün sol şeride ani manevra yaparak aynı yönde seyir eden O.K. idaresindeki 35 KA 3114 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle karşı yola geçen otomobil, İ.D.’nin kullandığı 16 FN 696 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazada S.K. (63) ve O.K. (35) ile yolculardan A.İ.A. (44) yaralandı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-200 karayolunda araçların beklememesi için trafik polislerinin kontrolünde tek şeritten trafiğin akışı sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



