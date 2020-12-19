HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

19.12.2020 02:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırıkkale’de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 43 ilin geçiş güzergahında şüpheli olarak durdurulan bir panelvan minibüste, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 43 ilin geçiş güzergahında şüpheli olarak durdurulan bir panelvan minibüste, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale’de 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçtiBakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye önemli çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

İzmir’de korkunç olay! Yaşlı adam gözleri oyulmuş halde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta drone kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

Emniyet Müdürlüğü duyurdu: 3 gün yasaklandı

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpıp kaçtı

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpıp kaçtı

Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

Bakan Koca: 5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin Yukarı Karabağ kararına tepki

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırdılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.