Kırıkkale'de 15 dönümlük çocuk trafik parkı kuruluyor

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesi girişinde kurulacak 15 dönümlük çocuk trafik parkında, öğrenciler trafik kurallarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Vali Yunus Sezer, Kızılırmak Nehri kenarında belirlenen bölgede altyapı çalışmalarına başlanan "Trafik Çocuk Parkı ve Parkuru Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, hem Kırıkkale hem de bölge illeri için çok hayırlı bir hizmetin yapılacağını söyledi.

Parkla ilgili projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve inşaat sürecine başlandığını anlatan Sezer, "Bu hafta altyapısının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçeceğiz." diye konuştu.

- "Tren vagonlarında derslikler olacak"

Projenin tamamen çocuklara hitap edeceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"İtfaiye, hastane, otobüs durakları, üst geçitler ve tüm trafik işaretlerinin olduğu minik bir şehir kuracağız. Çocuklarımız burada uygulamalı trafik eğitimi alacak. Minik yavrularımızdan hayatlarının ileriki dönemlerinde bu öğrendiklerini uygulamalarını isteyeceğiz. Çocuklar, trafik parkında hem eğlenecek hem de öğrenecek. Kuracağımız tren vagonlarında derslikler olacak, burada teorik eğitim alacaklar. Yine burada kafeteryalarımız olacak."