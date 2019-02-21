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Kırıkkale'de 15 dönümlük çocuk trafik parkı kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Vali Yunus Sezer: - "Hastane, otobüs durakları, üst geçitler ve tüm trafik işaretlerinin olduğu minik bir şehir kuracağız. Çocuklarımız burada uygulamalı trafik eğitimi alacak" - "Türkiye'nin en büyük çocuk trafik parkı olsun istiyoruz"

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesi girişinde kurulacak 15 dönümlük çocuk trafik parkında, öğrenciler trafik kurallarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Vali Yunus Sezer, Kızılırmak Nehri kenarında belirlenen bölgede altyapı çalışmalarına başlanan "Trafik Çocuk Parkı ve Parkuru Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, hem Kırıkkale hem de bölge illeri için çok hayırlı bir hizmetin yapılacağını söyledi.

Parkla ilgili projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve inşaat sürecine başlandığını anlatan Sezer, "Bu hafta altyapısının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçeceğiz." diye konuştu.

- "Tren vagonlarında derslikler olacak"

Projenin tamamen çocuklara hitap edeceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"İtfaiye, hastane, otobüs durakları, üst geçitler ve tüm trafik işaretlerinin olduğu minik bir şehir kuracağız. Çocuklarımız burada uygulamalı trafik eğitimi alacak. Minik yavrularımızdan hayatlarının ileriki dönemlerinde bu öğrendiklerini uygulamalarını isteyeceğiz. Çocuklar, trafik parkında hem eğlenecek hem de öğrenecek. Kuracağımız tren vagonlarında derslikler olacak, burada teorik eğitim alacaklar. Yine burada kafeteryalarımız olacak."

Parkın işletmesinin İl Emniyet Müdürlüğüne ait olacağını bildiren Sezer, "İl Özel İdaremiz tarafından yapılıyor. İnşallah bir ayda bitirmeyi planlıyoruz. Hemen faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.

- "Türkiye'ye örnek bir proje"

Vali Sezer, ilk etapta yaklaşık 5 dönümde başlattıkları projeyi, daha sonra 15 dönüme kadar çıkardıklarını bildirdi.

Bunun, Türkiye'ye örnek bir proje olduğuna dikkati çeken Sezer, "Türkiye'nin en büyük çocuk trafik parkı olsun istiyoruz. Burayı hem trafik eğitim alanı hem de masal kahramanlarımızın yer alacağı park alanı olarak tasarladık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Trafik köyü Vali Yunus Sezer

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