HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de 20 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

Kırıkkale’de 20 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

27.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir evden 20 bin Türk Lirası değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezindeki Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir ikametten 20 bin Türk Lirası değerinde altın çalındı.

Kırıkkale’de bir evden 20 bin Türk Lirası değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezindeki Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir ikametten 20 bin Türk Lirası değerinde altın çalındı. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelilerini teknik ve fiziki takibe aldı. Kimlikleri tespit edilen B.G., S.G., ve B.Ş. isimli 3 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 şüpheli kadından 2’si adliyeye sevk edildi. B.G. savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.G.’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!
HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktıHDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı
80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Antalya'da şiddetli fırtına! Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlarla ilgili açıklama: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildi

HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.