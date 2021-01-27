Kırıkkale’de 20 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

Kırıkkale’de bir evden 20 bin Türk Lirası değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezindeki Güzeltepe Mahallesi’ndeki bir ikametten 20 bin Türk Lirası değerinde altın çalındı. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelilerini teknik ve fiziki takibe aldı. Kimlikleri tespit edilen B.G., S.G., ve B.Ş. isimli 3 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 şüpheli kadından 2’si adliyeye sevk edildi. B.G. savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.G.’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

