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Kırıkkale’de 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de ihbar üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale’de 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de ihbar üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 2 kişi de gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İl dışından sahte makaron ve tütün getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen KOM polisi tarafından şüpheli olarak M.T. ve G.G.’nin olduğu otomobilde yapılan aramada 200 kilogram tütün ele geçirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu muhalefet suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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