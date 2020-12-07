HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kırıkkale’de 24 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

07.12.2020 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de 52 ayrı suçtan kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de 52 ayrı suçtan kaydı ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede 52 ayrı suçtan kaydı bulunan ve ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G isimli şahıs yakalandı.
Söz konusu şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdiÖzel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi
Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu! Amazon Prime, Netflix'e rakip oldu!

En Çok Okunan Haberler

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Adana'da korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Bir ilde korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Sivas Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Kahreden olay! 2 saat arayla koronavirüse yenik düştüler

Kahreden olay! 2 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.