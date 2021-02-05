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Kırıkkale’de 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 6 kişi suçüstü yakalandı

05.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bin metrekarelik tesiste atık endüstriyel yağları kaçak akaryakıta çeviren 6 kişi suçüstü yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’daki sanayi tesislerinden toplanan atık endüstriyel yağları, Kırıkkale-Samsun D-200 karayolu üzeri Balışeyh ilçesi Işıklar köyünde çeşitli damıtma ve kimyasal işlemlere tabi tutularak kaçak akaryakıta dönüştürülerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yaklaşık 3 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen operasyonda, Ankara plakalı açık kasa kamyonda piyasaya sürülmek üzere 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından endüstriyel yağlardan akaryakıt elde edilen üretim tesisi görünümünde faaliyetlerini kamufle eden bin metre karelik tesise de operasyon düzenlendi. Aramalarda "Cesur" isimli köpekte kullandı. Satışa hazır 23 bin litre kaçak akaryakıt, 13 adet kimyasal tank, yağ ve geri dönüşüm sistemi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak firma sahibiyle birlikte toplamda 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları araçlara da el konuldu. Araçlarda yangınlara ve can kayıplarına yol açan ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan 30 bin litre akaryakıt incelemeye alındı.
"5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" ve "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet" suçundan gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

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