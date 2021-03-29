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  4. Kırıkkale’de 32 saatlik kısıtlamada 112 bin lira ceza

Kırıkkale’de 32 saatlik kısıtlamada 112 bin lira ceza

29.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de hafta sonu uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 112 bin 330 lira cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale’de hafta sonu uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 112 bin 330 lira cezai işlem uygulandı. Riskli gurubundaki 2 kişi de karantina yurda yerleştirildi.
Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 294 ekip ve bin 46 personelin katılımı ile 286 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekipleri, kentin farklı noktalardaki uygulamalarda 6 bin 132 şahıs sorguladı. Aranan 24 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Toplamda 3 bin 264 aracın sorgulandığı denetimlerde 128 araca 59 bin 718 lira cezai işlem uygulanırken 22 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği emre aykırı davranıştan da 24 kişiye 45 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

Riskli grubundaki 2 kişi karantina yurduna yerleştirildi
Yahşihan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında yapılan HES kodu sorgulamasında 2 kişinin riskli grubunda olduğu tespit edildi. Evde izolasyonda olması gerekirken kısıtlama tedbirlerine uymayan 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı. Daha sonra karantina yurduna alındı.

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