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  4. Kırıkkale’de 4 ayrı marketten hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Kırıkkale’de 4 ayrı marketten hırsızlık yapan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 4 ayrı marketten 850 lira değerinde sigara çaldığı tespit edilen hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale’de 4 ayrı marketten 850 lira değerinde sigara çaldığı tespit edilen hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık olayına karışan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. Polis, 4 ayrı marketten 850 Türk lirası değerinde sigara çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen F.D. (47) çaldığı sigaralarla birlikte otogardan şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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