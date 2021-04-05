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  4. Kırıkkale’de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza

Kırıkkale’de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza

05.04.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 239 bin 761 lira cezai işlem uygulandı.Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 315 ekip ve bin 93 personelin katılımı ile 307 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi.

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Kırıkkale’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 239 bin 761 lira cezai işlem uygulandı.
Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 315 ekip ve bin 93 personelin katılımı ile 307 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince, kentin farklı noktalardaki uygulamalarda 5 bin 953 kişinin GBT’si sorgulandı. GBT sorgulamasında arananlar arasında yer alan 19 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Toplamda 2 bin 449 aracın sorgulandığı denetimlerde, 123 araca 65 bin 544 lira cezai işlem uygulanırken 15 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği emre aykırı davranıştan da 23 kişiye 49 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamada kumar oynayanlara 125 bin lira ceza
Öte yandan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince farklı adreslerde düzenlenen "kumar" operasyonlarında da korona virüs tedbirlerini hiçe sayan toplam 22 kişiye, 125 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

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