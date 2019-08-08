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Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin geçiş noktasındaki ’kili kavşak’ diye adlandırılan D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 araçlı trafik kazası meydana geldi.

Kırıkkale’de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin geçiş noktasındaki ’kili kavşak’ diye adlandırılan D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan M.P, G.U. ve A.U. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de 6 araçlı trafik kazası: 3 yaralı
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