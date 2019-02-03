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Kırıkkale'de 6 kişilik Afgan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişilik Afgan aile, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi 581. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerindeki evde yaşayan Afganistan uyruklu aile fertleri Kazemali (43), Shahnaz (39), Hasseın (25), Muhammed Soshedl (7), Zahra (15) ve Yasaman Heıdarı (12) rahatsızlanarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan aile üyelerini olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan Afgan ailenin, yapılan kontrollerde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

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