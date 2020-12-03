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  4. Kırıkkale’de 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi

03.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde M.B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 52 kilogram kıyılmış tütün, 6 kilogram pipo tütünü, 2 kilogram bandrolsüz tütünün yanı sıra 41 kilo 160 gram nargile kömürü, 8 adet sigara sarma makinesi, 870 adet nargile folyosu ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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