Kırıkkale'de 7 ev ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 7 ev ve iş yerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Furkan C., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerine hırsızlık yaptığı iddia edilen Furkan C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 7 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen Furkan C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Furkan C. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

