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Kırıkkale'de acemi kasaplar hastanelere koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban keserken yaralananlar soluğu hastanede aldı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban keserken yaralananlar soluğu hastanede aldı. Kırıkkale'de bayramın ilk gününde hastanelerin ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletlerle kendini yaraladı. Genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan 111 vatandaşın bazılarına ayakta müdahale edildi.

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