Kırıkkale’de adliye personeli 1 haftadır kayıp

Kırıkkale’de yaklaşık bir hafta önce köyündeki yazlık bahçesine gittikten sonra bir daha haber alınamayan adliye personeli, jandarma tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Adliyesinde katip olarak çalışan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Doğan, öğlen saatlerinde evden ayrıldıktan sonra akşam evine bir daha dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Kayıp katiple ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dikmen köyünde AFAD ile birlikte arama çalışmalarına başladı. Kayıp Doğan’ın yazlık evinde köpek ile arama yapan ekipler, kullandığı otomobili İlçe Jandarma komutanlığına götürerek inceleme başlattı.

Olayla ilgili olarak köyde yaşayan şüpheli H.D. gözaltına alındı. Kayıp Ömer Doğan’ın akrabası Yalçın Yılmazer ise, "Biz uzaktan tanıyoruz. Akrabamız da olur bizim. Ama öyle pek içimize girmezdi yani. Gelse bile köyde bahçesi var öbür tarafta yerleri var. Oraya gider tavuk işleri yapmış. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapıyorlar orada. Bahçe falan ekiyorlar" dedi.

Kaybolduktan 2 gün sonra haberleri olduğunu ifade eden Yılmazer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Buradan geçtiğini de hiç görmedik. Bir de köy olarak 2 gün sonra haberimiz oldu bizim. Arabası orada bulunmuş 2 gün sonra ailesi geldi. Biz burada nohut elerken. Dediler işte gördünüz mü? Geçerken gelirken. Gerçekten hiç görmedik. Görsek zaten şahsen tanıyorum. Öyle bir samimi konuşmamız yok. Köyde de eski bir evleri var orada da oturan yok. Bahçesi var orada kendini dinlendirmeye yer yapmış. Bizim arazi olmadığı için o taraflara pek gitmiyorum. Gidince uzaktan gördüğüm 2 yer var. Orada tavuk yetiştiriyorlarmış kendi kafasına göre sebze ekiyorlarmış. Şu anda jandarma arama yapıyor. Her türlü aramalar yapılıyor."