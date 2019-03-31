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Kırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

MEYDANDAKİ KUTLAMAYA KATILDI Kırıkkale'de, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi kazanan AK Parti'li Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Kırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildi (2)

MEYDANDAKİ KUTLAMAYA KATILDI
Kırıkkale'de, resmi olmayan sonuçlara göre, yerel seçimi kazanan AK Parti'li Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Meydanı dolduranların tebriklerini kabul eden Saygılı, burada kalabalığa hitap etti. İkinci kez belediye başkanı seçildiğini belirten Saygılı, "Uzun zamandır seçim sürecindeydik, bugün sona erdi. Aziz Kırıkkaleliler, bize bir defa daha görev verdi. Hep sizlere hizmetkar olmak istediğimi söyledim. 'Sizlere hizmetkar olmaktan başka bir amacım varsa Allah, bana nasip etmesin' dedim. Şimdi Allah'a şükrediyorum ki sizlere hizmetkar olabilme onurunu bana nasip etti. Son anıma kadar bu kardeşiniz sizin emrinizde" dedi.
AK Parti'liler, seçimin kesin olmayan sonucunu araçlarıyla şehirde konvoy yapıp, tur atarak, kutladı.

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Kırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildi (2)Kırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildi (2)

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