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Kırıkkale’de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 22:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de akrabalar arasında alacak-verecek meselesi yüzenden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale Etiler Mahallesi 1150.

Kırıkkale’de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Kırıkkale’de akrabalar arasında alacak-verecek meselesi yüzenden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale Etiler Mahallesi 1150. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H ile M.H. akrabası M.G. ile alacak-verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Alkollü oldukları iddia edilen akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu elinden bıçakla yaralanan M.S. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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