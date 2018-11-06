Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan akü ve mazot hırsızlığı olaylarına karşı il genelinde çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından tespit ettikleri T.K, S.T. ile H.Y'yi yakın takibe alan ekipler, şüphelileri çalıntı aküleri ve mazotu satmaya çalışırken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum