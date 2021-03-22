HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de aranan 7 kişi tutuklandı

Kırıkkale’de aranan 7 kişi tutuklandı

22.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., kaçakçılık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ç., hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., cinsel istismar suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D. ile aynı suçtan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan kaydı bulunan 11 şahıs ise işlemlerinin ardından salıverildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkıp dehşet saçtı! Rabia'dan kahreden haberCezaevinden izinli olarak çıkıp dehşet saçtı! Rabia'dan kahreden haber
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak nereli? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve evli mi?Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak nereli? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve evli mi?

Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve nereli?

Boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında yaralanan Rabia'dan kahreden haber

Cezaevinden izinli olarak çıkıp dehşet saçtı! Rabia'dan kahreden haber

Ağlı'da koronavirüs alarmı! Okullarda yüz yüze eğitime ara

Bir ilçede korona alarmı!

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Tokatladı, ayağını yıkattı, sigara içirdi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme!

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Korku dolu anları böyle anlattı

Rus kadın otelde dehşeti yaşamıştı! Kabus anlarını böyle anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.