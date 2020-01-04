HABER
  4. Kırıkkale’de asayiş olayları: 2 tutuklama

Kırıkkale’de asayiş olayları: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ile çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince il merkezinde “uyuşturucu madde ticareti” yaptığı tespit edilen F.K.

Kırıkkale’de asayiş olayları: 2 tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ile çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince il merkezinde “uyuşturucu madde ticareti” yaptığı tespit edilen F.K. ile İ.B.’nin ikametine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda ise 1.21 gram metamfetamin ve metamfetamin içiminde kullanılan "Pide" diye tabir edilen 2 adet cam düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. F.K. isimli şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kırıkkale Adliyesine sevk edilen İ.B. ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise, il merkezinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.K.’nın Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerindeki deposuna baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 80 kilogram sarı hurda, 10 kilogram bakır tencere ve bir takım ev araçları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.K., çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de asayiş olayları: 2 tutuklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Şehit Fethi Sekin’e verdiği sözü tuttuŞehit Fethi Sekin’e verdiği sözü tuttu
Sivas beyaza büründü, 251 köy yolu araç ulaşımına kapalıSivas beyaza büründü, 251 köy yolu araç ulaşımına kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Carlos Ghosn' açıklaması

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'sosyal medya' kararı! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

Evinde yaptığı alkol yüzünden öldü!

İstanbul Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Sarıyer'de yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Boyu iki metre! 'Herkül'e paha biçilemiyor: 100 bin lira dahi verseler satmam

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.