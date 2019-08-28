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Kırıkkale'de asfalt yüklü tankerde patlama: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 22:27 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de asfalt yüklü tankerde patlama: 4 yaralı

Kırıkkale'de asfalt yüklü tankerin kapağı açıldığı sırada meydana gelen patlamada biri yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir tesiste, tanka asfalt aktarımı yapılması için tankerin kapağı açıldığı sırada basınçtan dolayı patlama meydana geldi.

Patla sırasında tankerin üzerinde ve tesiste bulunan Ali Biçer (35), Mert Baş (48), Muhammer Civan (55) ile Hawkar Saleemfattah (32) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri de tesiste incelemelerde bulundu.

Patlamanın ardından Vali Yunus Sezer ve Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir patlamanın söz konusu olmadığını belirterek, tankerin kapağındaki sıkışmadan kaynaklanan bir durumun olduğunu söyledi.

Basınç nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını ifade eden Sezer, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

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