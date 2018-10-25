Kırıkkale'de "Aşık Veysel'den Hacı Taşan'a Gönül Köprüsü" konseri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen konserde, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Kırıkkale Ustalar Topluluğu sanatçılarından Taşan kardeşler, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ve Hacı Taşan'ın türkülerini seslendirdi. Salonu dolduran vatandaşlar sanatçılara eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, yaptığı konuşmada, koroya ve Taşan kardeşlere teşekkür etti.

Bu konserleri her ay yapmayı planladıklarını belirten Karakoç, "Konserler dizisinin ilkini, 'Aşık Veysel'den Hacı Taşan'a Gönül Köprüsü' adıyla gerçekleştirdik. Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğumunun 124. yılında böyle bir konseri düzenlemek anlamlı oldu. Vatandaşlarımıza konsere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konsere, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve vatandaşlar katıldı.

