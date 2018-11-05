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Kırıkkale'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kırıkkale'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selimözer Mahallesi Cevdet Ocak Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katında, bir süre önce eşinden ayrılmış annesi Sema E. ile yaşayan Zümra I. (2) evin balkonundan beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Zümra I, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Sema E. ile yaşayan zihinsel engelli kardeşi Sedanur E. (20), yeğeni Zümra'yı balkondan atmış olabileceği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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balkon kırıkkale Zihinsel engelli

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