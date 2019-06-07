HABER

Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale’de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale’de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda polis ekiplerinin havadan ve karadan denetimleri sürüyor.

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Siirt'te mucize kurtuluş!Siirt'te mucize kurtuluş!
Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılarKaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fikirtepe'de iki aile birbirine girdi! Evi ateşe verdi

Fikirtepe'de iki aile birbirine girdi! Evi ateşe verdi

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Süper Lig'i sallayacak takas hamlesi!

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te mucize kurtuluş! 2 .kattan yere çakıldı

Siirt'te mucize kurtuluş!

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Kaçmak için durdurmak istedikleri ambulansa ateş açtılar

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

Fikirtepe'de iki aile arasındaki kavgada ev yakıldı

Fikirtepe'de iki aile birbirine girdi! Evi ateşe verdi

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Tatilcilerin bayram dönüşü yoğunluğu başladı

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.