Kırıkkale'de bayram öncesi şehitler unutulmadı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Şehitliği, Kurban Bayramı öncesi dolup taşarken, ziyaretçiler duygulu anlar yaşadı.
Kırıkkale Şehitliği'ne ziyaret programı düzenlendi. Programa, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri erkan, il müdürleri, sivil toplum örgütleri ile şehitlerin yakınları ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Şehit Uğur Şahin’in babası Ahmet Şahin, "Oğlum nur içinde yatsın, ancak bayram günleri geldikçe mezarındaki taşlara sarılıyoruz ve yokluğunu hissediyoruz. Herkes bayramda çocuğuna sarılıyor. Biz de mezar taşlarına sarılıyoruz. Terörü memleketin başına bela edenleri Kahru perişan eylesin, memleketimize, milletimize canımıza kast ettiler. Ocağımızı batırdılar. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ise şehitlere Allah’tan rahmet dileyen kısa bir konuşma yaptı.
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