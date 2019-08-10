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Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 01:24 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ulaşımda 52 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu yaşandı. D-200 karayolunun (Ankara-Samsun) Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki noktada öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru arttı. Kırıkkale yönünde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırırken, her 3 kilometrede bir bulunan ekipler, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

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