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Kırıkkale'de 'bayram' yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 21:15 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Kırıkkale'de 'bayram' yoğunluğu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar, pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarındaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de bugün 100 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı belirtildi. Karayollarında zaman zaman meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı yaralanmaların olduğu öğrenildi.

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Kırıkkale'de 'bayram' yoğunluğu

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