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Kırıkkale’de binlerce kişi mehter eşliğinde yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:03 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehter eşliğinde yürüdü.Kırıkkale Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen fener alayı için binlerce kişi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi.

Kırıkkale’de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehter eşliğinde yürüdü.
Kırıkkale Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen fener alayı için binlerce kişi Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle mehter marşları eşliğinde Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi’nde yürüdü. Asker ve polisin de katıldığı yürüyüş sırasında vatandaşlar ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları attı. 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ile caddelerde yürüyüş yapan vatandaşlar, tekrar meydanda bir araya geldi.
Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Sezer, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle aziz şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. ’Çanakkale geçilmez’ diyerek istikrarımız ve istikbalimiz için üstün vazife anlayışıyla kahramanca mücadele ederek canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri gurur ve onur kaynağımızdır” dedi.
Belediye Başkanı Saygılı ise, “Bugün şehitlerimizi anma günü, tüm gün devam etti. Gecede tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizle birlikte fener alayı yürüyüşünde bir araya geldik. Bu ellerimizdeki meşaleler hiçbir zaman sönmeyecek. Bunlar bizim hiç tereddüt etmeden millet için devletimiz için canımızı seve seve verebileceğimizin göstergesidir. Bu manada da tüm dünyadaki şehitleri de anıyoruz. Yakın zamanda da biliyorsunuz menfur bir saldırı oldu. Biz şehit oluyoruz, onlar ölüyorlar. İşte bizim farkımız bu. Allah bu milletin şehitlerini eksik etmesin diyor, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” diye konuştu.
Türk bayrağının göklerden hiç inmesini istemediğini ifade eden Gökçen Demirbaş, “Şehitler kalbimizde hiç ölmüyor, her zaman yaşıyorlar. Onları rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Onları çok seviyorum, Atamı da çok seviyorum. Bayrağımın hep göklerde dalgalanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
Şehitler hakkındaki düşüncelerinin tarif edilemez olduğunu belirten Firdevs Karapolat, “Bu duyguyu yaşamak gerekiyor. Onlar bizim için ömürlerini feda ettiler. Şu anki bir saatlik meşaleli yürüyüşümüz yani bir ömür boyu da yürüsek onların haklarını ödeyemeyiz. Nur içinde yatsınlar” dedi.
Annesinin düşüncelerine katılan Fidan Karapolat, şehitlerin ölmediğini ve kalplerinde yaşadıklarını ifade etti.
Muradiye Olpak ise, “Çok gururlu bir gün bizim için. Vatan için canlarını seve seve verdiler. Biz de onları sevgiyle, muhabbetle, rahmetle anıyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Halen dimdik ayaktayız. Düşmanlara her zaman sesimizi duyurmaya hazırız” dedi.

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