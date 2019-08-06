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Kırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Hacı K.

Kırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Hacı K. (27), borç alacak meselesinden çıkan tartışmada Atalay Pekdoğan'ı (37) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Hacı K. ile olay sırasında yanında bulunan Murat A. gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi, 254 Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan Hacı K. ile Atalay Pekdoğan, arkadaşları Murat A.'nın 06 FV 8135 plakalı otomobilinde bir araya geldi. Hacı K. ile Pekdoğan arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Hacı K., Atalay Pekdoğan'a tabanca ile ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Atalay Pekdoğan'ın öldüğü belirlendi. Pekdoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Hacı K. ise Balışehy ilçesi girişinde yakalandı. Polis Hacı K. ile otomobil sürücüsü Murat A.'yı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölüKırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölüKırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölüKırıkkale'de borç-alacak kavgası: 1 ölü

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