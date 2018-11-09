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Kırıkkale'de bu yıl 140 bin araç denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: - "2018 yılında 140 bin araç kontrol edilmiş durumda. 300'e yakın aranan şahıs bu uygulamalarda yakalandı"

Kırıkkale-Ankara yolunda yılbaşından beri 140 bin aracın kontrol edildiği bildirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Üniversitesi Köprüsü altındaki uygulama noktasını ziyaret ederek, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural'dan yol kontrol çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasına katılan Sezer, burada da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaları denetledi.

Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Uygulamaların uyuşturucu ve terörle mücadele, trafik kurallarının uygulanması kapsamındaki önemine değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Kırıkkale'de polis ve jandarmanın dönüşümlü olarak uygulama yaptığı nokta var. Bunlar şehrin Ankara girişi ve çıkışında. 2018 yılında 140 bin araç kontrol edilmiş durumda. 300'e yakın aranan şahıs bu uygulamalarda yakalandı. Bunlar önemli rakamlar. İnşallah önümüzdeki dönemde trafik ve uyuşturucuyla mücadelede bu uygulamaları arttıracağız. Arkadaşlarımızın hepsine başarılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde de uygulama noktaları patlayıcı maddeler konusunda çok önemli görev ifa etmiş, şimdi de uyuşturucu ve terör noktasında artarak devam ediyor. Biz de bunu kapsamını da genişleterek Kırıkkale'de de devam ettireceğiz."

Sezer, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer uygulama noktası ziyaret

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