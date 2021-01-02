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Kırıkkale’de cami imamı ve ailesi sobadan zehirlendi: 3’ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı

02.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de köy lojmanında kalan cami imamı ve ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Gazibeyli köyündeki lojmanda kalan cami imamı Gökhan İnci (39) ile ailesinden 7 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırıkkale’de köy lojmanında kalan cami imamı ve ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Gazibeyli köyündeki lojmanda kalan cami imamı Gökhan İnci (39) ile ailesinden 7 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sobadan zehirlenen Gökhan (39), Lütfiye (38), Elmas (62), Muhammed Baki (7), Elmas Zehra (13), Rümeysa (18) ve Kübra Çetinkaya (21) ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2’ü çocuk, 8 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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