Kırıkkale'de Cumhuriyet coşkusu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fevzi Çakmak Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak Vali Haktankaçmaz, vatandaşların bayramını kutladı. Törende konuşan Vali Haktankaçmaz, "Milletçe bağımsızlığımız ve geleceğimiz için verdiğimiz mücadelenin büyük bir zafer ile taçlanmasının adıdır Cumhuriyet. Bugüne kadar ne FETÖ ne PKK ne de diğer terör örgütlerinin saldırılarına bu millet boyun eğdi, bundan sonra da eğmeyecektir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler üzerine çıkmak için daha fazla çalışacağız" dedi. Yapılan konuşmanın ardından törende şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği tören resmi geçitle sona erdi.

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