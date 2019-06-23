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Kırıkkale’de “damatsız düğün”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 23:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de zihinsel engelli Mennune Ünlü’nün gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

Kırıkkale’de zihinsel engelli Mennune Ünlü’nün gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Ailesi, kızlarının tek hayali olan beyaz gelinliği giydirip, davullu-zurnalı “damatsız düğün” yaptı. Gelin arabasının arka camına da “hayaldi gerçek oldu” yazısı dikkat çekti.
Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbeyobası köyünde ikamet eden zihinsel engelli Mennune Ünlü’nün (40), tek hayali olan beyaz gelinliği giyip, düğünde doyasıya eğlenmekti. Müzeyyen ve babası Yusuf Ünlü kızlarının hayalini gerçekleştirmek için önce; “Özlem duymuş olduğum gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için sizleri de bekliyorum” şeklinde hazırlanan düğün davetiyesini dağıttı.
Damat dışında hiçbir eksiğin olmadığı düğün bütün detaylarıyla planlandı. Arkadaşları, süsledikleri gelin arabasıyla Mennune Ünlü’yü evinden alarak kuaföre götürdü. Burada saçı ve makyajı yapılan zihinsel engelli genç kız, hayalini kurduğu gelinliğini giydikten sonra “hayaldi gerçek oldu” yazılı gelin arabasına bindi. Düğün alanına gelen Ünlü, babası ve kardeşleriyle birlikte dans edip çiftetelli oynadı. Kına merasiminde ise Ünlü’nün eline kına yakıldı, çiftetelli oynarken testi kırdırıldı.
Mennune Ünlü, “Tek hayalim gelinlik giymekti. Çok mutluyum” dedi.

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”
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